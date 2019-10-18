Basketbol Süper Ligi'ne yeni isim sponsoru
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yaptıkları sponsorluk anlaşmasıyla Basketbol Süper Ligi'nin isminin ING Basketbol Süper Ligi olarak değiştirildiğini açıkladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yaptıkları sponsorluk anlaşmasıyla Basketbol Süper Ligi'nin isminin ING Basketbol Süper Ligi olarak değiştirildiğini açıkladı.
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