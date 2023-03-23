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Spor

Basketbol Süper Ligi'nin sayı lideri Pınar Karşıyaka!

Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon ürettiği 1854 sayı ile bu alanda lider konumda bulunuyor.

IHA23 Mart 2023 Perşembe 10:12 - Güncelleme:
Basketbol Süper Ligi'nin sayı lideri Pınar Karşıyaka!
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, bu sezon hücumda gösterdiği etkili performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yeşil-kırmızılılar, bu sezon tek başına 425 sayı kaydeden Erick McCollum liderliğinde, ligde oynadığı 21 maçta 1854 sayı atarak bu alanda zirvenin sahibi olurken en yakın rakibi Anadolu Efes ise 1828 sayı üretti. Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca'da geçtiğimiz günlerde bu konuyla alakalı olarak, "Yüksek sayılar atıyoruz. Tabii ki takımdaki oyuncuların yetenekleriyle alakalı bir durum. Özellikle sahanın içindeki alan dağılımını her gün antrenmanlarda çalışarak, iyi performans gösteren oyuncularımızın daha fazla boş alan bulmasını sağlıyoruz. Son maçta da bunu gösterdik ve 3-4 maçtır sürekli 22-23 asist çıkıyor bu paylaşımlarda önemli" dedi.

Öte yandan Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 4 maçta 100 ve üzeri sayı atan tek takım konumunda bulunuyor.

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