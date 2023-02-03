Basketbolda 18. hafta heyecanı yaşanıyor

Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta heyecanı yarın ve pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Manisa Büyükşehir Belediye Spor ile Tofaş yarın karşı karşıya gelecek. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın programı şöyle:

Yarın

13.00 Manisa Büyükşehir Belediye - Tofaş

15.30 Bahçeşehir Koleji - Türk Telekom

18.00 Galatasaray - Aliağa Petkim

20.30 Pınar Karşıyaka - Beşiktaş

5 Şubat Pazar

13.00 Büyükçekmece Basketbol - Gaziantep Basketbol

15.30 Konyaspor Basketbol - Fenerbahçe

18.00 Bursaspor - Merkezefendi Belediyesi Basket

20.30 Darüşşafaka - A. Efes