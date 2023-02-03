Basketbolda 18. hafta heyecanı yaşanıyor

Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta heyecanı yarın ve pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Manisa Büyükşehir Belediye Spor ile Tofaş yarın karşı karşıya gelecek. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın programı şöyle:
Yarın
13.00 Manisa Büyükşehir Belediye - Tofaş
15.30 Bahçeşehir Koleji - Türk Telekom
18.00 Galatasaray - Aliağa Petkim
20.30 Pınar Karşıyaka - Beşiktaş
5 Şubat Pazar
13.00 Büyükçekmece Basketbol - Gaziantep Basketbol
15.30 Konyaspor Basketbol - Fenerbahçe
18.00 Bursaspor - Merkezefendi Belediyesi Basket
20.30 Darüşşafaka - A. Efes