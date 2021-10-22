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Spor

Basketbolda 2021 FIBA Kadınlar Süper Kupa'da zafer Valencia'nın

İspanya temsilcisi Valencia, Rusya ekibi UMMC Ekaterinburg'u 75-68 mağlup ederek Basketbolda 2021 FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı kazandı.

AA22 Ekim 2021 Cuma 23:53 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 23:53
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Basketbolda 2021 FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı, Rusya ekibi UMMC Ekaterinburg'u 75-68 yenen İspanya temsilcisi Valencia kazandı.

Geçen sezonun FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu UMMC Ekaterinburg ile FIBA Kadınlar Avrupa Kupası galibi Valencia, Süper Kupa maçında karşılaştı.

Valencia'nın ev sahipliğinde Pabellon Municipal Fuente de San Luis'de oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-18 önde bitiren İspanya ekibi, soyunma odasına da 40-34 üstün gitti.

İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Valencia, üçüncü periyodunu 58-51 önde geçtiği mücadeleden 75-68 galip ayrılarak kupayı ilk kez müzesine götürdü.

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