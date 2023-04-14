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Spor

Basketbolda 25.hafta heyecanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ile Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 25. hafta karşılaşmaları oynanacak.

AA14 Nisan 2023 Cuma 11:39 - Güncelleme:
Basketbolda 25.hafta heyecanı
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Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.30 Aliağa Petkimspor-Pınar Karşıyaka (ENKA)

18.00 Gaziantep Basketbol-Galatasaray Nef (Ahmet Cömert)

16 Nisan Pazar:

13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-TOFAŞ (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 Darüşşafaka Lassa-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Volkswagen Arena)

18.00 Türk Telekom-Fenerbahçe Beko (Ankara)

20.30 Frutti Extra Bursaspor-Ayos Konyaspor Basketbol (TOFAŞ)

17 Nisan Pazartesi:

20.30 Anadolu Efes-Beşiktaş Emlakjet (Sinan Erdem)

MİSLİ.COM TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

Bugün:

18.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Akran Gemlik Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

Yarın:

14.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-OGM Ormanspor (Gölbaşı)

15.45 Finalspor-Yılyak Samsunspor Basketbol (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

17.30 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Edip Buran)

16 Nisan Pazar:

14.00 Semt77 Yalovaspor-Antalya Güneşi (90. Yıl)

15.45 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Ankaragücü Mamak Belediyesi (Darıca Eray Şamdan)

17.30 Depomaxx Haremspor-Sigortam.net (Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi)

17 Nisan Pazartesi:

14.00 Fenerbahçe Koleji DS Energy-Çağdaş Bodrumspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Alagöz Holding ile Galatasaray Çağdaş Faktoring arasındaki play-off yarı final eşleşmesinin ilk 2 maçı 18 Nisan Salı ve 20 Nisan Perşembe günü oynanacak. Ligde BOTAŞ'a 2-0 üstünlük kuran ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ise finale yükselmişti.

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