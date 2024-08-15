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Spor

Basketbolda ABD zirvede

ABD, liderliğini sürdürürken Sırbistan, Almanya'yı geçti ve 2'nci sıraya yükseldi. Fransa, 5 sıra atlayarak 4'üncülüğe yerleşti. Olimpiyatlarda yer almayan Türkiye, 27'nci sıraya geriledi.

15 Ağustos 2024 Perşembe 22:24 - Güncelleme:
Basketbolda ABD zirvede
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Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Paris 2024 Olimpiyatları'nın tamamlanmasının ardından dünya sıralamasını güncellendi.

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Paris 2024'te altın madalya kazanan ABD, liderliğini sürdürdü. Sırbistan, 2 basamaklık sıçrayışla Almanya'yı geçti ve 2'nci sıraya yükseldi.

Sıralamada ilk 10'daki en önemli değişiklik, Paris 2024'te final oynayan Fransa'nın 5 sıra atlayarak 4'üncülüğe yerleşmesi oldu.

Olimpiyatlarda mücadele etmeyen A Milli Erkek Basketbol Takımı ise 24'üncü sıradan 27'nciliğe geriledi.

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