Basketbolda derbi haftası: Galatasaray-Fenerbahçe

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasındaki derbi maçta Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet, karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

Derbi mücadelesinde Kerem Baki, Turgut Işık, Mehmet Burak Anlatıcı hakem üçlüsü görev yapacak.

Ligde oynadığı 13 maçta 11 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, 2 karşılaşmada sahadan yenilgiyle ayrılırken ikinci sırada bulunuyor.

Bir maçı eksik sarı-lacivertliler ise oynadığı 12 maçı da kazanarak namağlup olarak zirvede yer aldı.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan derbi maçta kazanan taraf 82-73'lük skorla Fenerbahçe Opet olmuştu.