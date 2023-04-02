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Spor

Basketbolda Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu!

Türkiye Basketbol Süper Lig'i 23. hafta mücadelesi derbiye sahne olacak. Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef maçı yarın oynanacak.

AA2 Nisan 2023 Pazar 10:42 - Güncelleme:
Basketbolda Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında yarın Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef derbisi oynanacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, beIN SPORTS 5'ten yayımlanacak.

Ligde geride kalan 22 maçta 18 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, ikinci sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip ise 10 galibiyet, 12 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor.

İlk yarıda Galatasaray'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçı Fenerbahçe 97-91 kazanmıştı.

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