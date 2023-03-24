İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2023 Cuma / 3 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0685
  • EURO
    20,5718
  • ALTIN
    1220.28
  • BIST100
    5066.25
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Basketbolda haftanın programı açıklandı
Spor

Basketbolda haftanın programı açıklandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 22. hafta, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 22. haftadan ertelenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Beşiktaş maçı ile 24. hafta müsabakaları oynanacak.

AA24 Mart 2023 Cuma 12:22 - Güncelleme:
Basketbolda haftanın programı açıklandı
ABONE OL

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Muradiye)

15.30 AYOS Konyaspor Basketbol-Anadolu Efes (Selçuklu Belediyesi)

18.00 Beşiktaş Emlakjet-Gaziantep Basketbol (BJK Emlakjet Arena)

20.30 Galatasaray Nef-Frutti Extra Bursaspor (Sinan Erdem)

26 Mart Pazar:

13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Aliağa Petkimspor (Gazanfer Bilge)

15.30 Pınar Karşıyaka-Türk Telekom (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

18.00 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

27 Mart Pazartesi:

19.00 Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka Lassa (Ülker Spor ve Etkinlik)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bugün:

14.00 Emlak Konut-Çankaya Üniversitesi (Başakşehir)

15.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın (Kadir Has Kongre Merkezi)

17.00 OGM Ormanspor-Antalya Toroslar Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

18.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Beşiktaş (Servet Tazegül)

26 Mart Pazar:

16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Rize Belediyespor (Servet Tazegül)

17.30 BOTAŞ-Beşiktaş (Ankara)

19.30 Bursa Uludağ Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Naim Süleymanoğlu)

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

18.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Kurtdereli)

Yarın:

14.00 Antalya Güneşi-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Kepez Turgut Özal)

15.45 Ankaragücü Mamak Belediyesi-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)

17.30 Çağdaş Bodrumspor-Akran Gemlik Basketbol (Bodrum)

26 Mart Pazar:

14.00 OGM Ormanspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (M. Sait Zarifoğlu)

15.45 Finalspor-Depomaxx Haremspor (Naim Süleymanoğlu)

17.30 Sigortam.net-Fenerbahçe Koleji DS Energy (BJK Emlakjet Arena)

27 Mart Pazartesi:

18.00 Yılyak Samsunspor Basketbol-Semt 77 Yalovaspor (Mustafa Dağıstanlı)

  • basketbol
  • erkek basketbol
  • kadın basketbol

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.