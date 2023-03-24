Basketbolda haftanın programı açıklandı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Muradiye)
15.30 AYOS Konyaspor Basketbol-Anadolu Efes (Selçuklu Belediyesi)
18.00 Beşiktaş Emlakjet-Gaziantep Basketbol (BJK Emlakjet Arena)
20.30 Galatasaray Nef-Frutti Extra Bursaspor (Sinan Erdem)
26 Mart Pazar:
13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Aliağa Petkimspor (Gazanfer Bilge)
15.30 Pınar Karşıyaka-Türk Telekom (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
18.00 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)
27 Mart Pazartesi:
19.00 Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka Lassa (Ülker Spor ve Etkinlik)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Bugün:
14.00 Emlak Konut-Çankaya Üniversitesi (Başakşehir)
15.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın (Kadir Has Kongre Merkezi)
17.00 OGM Ormanspor-Antalya Toroslar Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)
18.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Beşiktaş (Servet Tazegül)
26 Mart Pazar:
16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Rize Belediyespor (Servet Tazegül)
17.30 BOTAŞ-Beşiktaş (Ankara)
19.30 Bursa Uludağ Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Naim Süleymanoğlu)
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
18.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Kurtdereli)
Yarın:
14.00 Antalya Güneşi-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Kepez Turgut Özal)
15.45 Ankaragücü Mamak Belediyesi-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)
17.30 Çağdaş Bodrumspor-Akran Gemlik Basketbol (Bodrum)
26 Mart Pazar:
14.00 OGM Ormanspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (M. Sait Zarifoğlu)
15.45 Finalspor-Depomaxx Haremspor (Naim Süleymanoğlu)
17.30 Sigortam.net-Fenerbahçe Koleji DS Energy (BJK Emlakjet Arena)
27 Mart Pazartesi:
18.00 Yılyak Samsunspor Basketbol-Semt 77 Yalovaspor (Mustafa Dağıstanlı)