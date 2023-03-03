Basketbolda haftanın programı belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın maç programı şöyle:





Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Türk Telekom-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ankara)

Yarın:

13.00 Gaziantep Basketbol-AYOS Konyaspor Basketbol (Ahmet Cömert)

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bahçeşehir Koleji (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Aliağa Petkimspor-Darüşşafaka Lassa (ENKA)

20.30 Beşiktaş Emlakjet-Galatasaray Nef (BJK Emlakjet Spor Kompleksi)

5 Mart Pazar:

13.00 TOFAŞ-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)

15.30 Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor (Ahmet Cömert)

18.00 Fenerbahçe Beko-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bugün:

13.00 Çankaya Üniversitesi-Rize Belediyespor (Ankara)

13.00 Antalya Toroslar Basketbol-Emlak Konut (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

15.00 Bursa Uludağ Basketbol-BOTAŞ (Naim Süleymanoğlu)

16.00 Nesibe Aydın-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (TOBB ETÜ)

18.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-OGM Ormanspor (Ahmet Cömert)

Yarın:

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Fenerbahçe Alagöz Holding (Kadir Has Kongre Merkezi)

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

17.00 OGM Ormanspor-Ankaragücü Mamak Belediyesi (M. Sait Zarifoğlu)

Yarın:

14.00 Fenerbahçe Koleji DS Energy-Finalspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

15.45 Akran Gemlik Basketbol-Sigortam.Net (Gemlik)

17.30 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kagıtspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Kocaeli Atatürk)

5 Mart Pazar:

14.00 Çağdaş Bodrumspor-Antalya Güneşi (Bodrum)

15.45 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Yılyak Samsunspor Basketbol (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

17.30 Semt77 Yalovaspor-Depomaxx Yalovaspor (90. Yıl)