Basketbolda haftanın programı belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın maç programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
19.00 Türk Telekom-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ankara)
Yarın:
13.00 Gaziantep Basketbol-AYOS Konyaspor Basketbol (Ahmet Cömert)
15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bahçeşehir Koleji (Pamukkale Üniversitesi)
18.00 Aliağa Petkimspor-Darüşşafaka Lassa (ENKA)
20.30 Beşiktaş Emlakjet-Galatasaray Nef (BJK Emlakjet Spor Kompleksi)
5 Mart Pazar:
13.00 TOFAŞ-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)
15.30 Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor (Ahmet Cömert)
18.00 Fenerbahçe Beko-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Bugün:
13.00 Çankaya Üniversitesi-Rize Belediyespor (Ankara)
13.00 Antalya Toroslar Basketbol-Emlak Konut (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)
15.00 Bursa Uludağ Basketbol-BOTAŞ (Naim Süleymanoğlu)
16.00 Nesibe Aydın-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (TOBB ETÜ)
18.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-OGM Ormanspor (Ahmet Cömert)
Yarın:
16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Fenerbahçe Alagöz Holding (Kadir Has Kongre Merkezi)
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
17.00 OGM Ormanspor-Ankaragücü Mamak Belediyesi (M. Sait Zarifoğlu)
Yarın:
14.00 Fenerbahçe Koleji DS Energy-Finalspor (Fenerbahçe Metro Enerji)
15.45 Akran Gemlik Basketbol-Sigortam.Net (Gemlik)
17.30 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kagıtspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Kocaeli Atatürk)
5 Mart Pazar:
14.00 Çağdaş Bodrumspor-Antalya Güneşi (Bodrum)
15.45 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Yılyak Samsunspor Basketbol (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)
17.30 Semt77 Yalovaspor-Depomaxx Yalovaspor (90. Yıl)