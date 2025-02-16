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Spor

Basketbolda Türkiye Kupası sahibini buldu! Fenerbahçe'den farklı zafer

Basketbol ING Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya geldi. Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 104-81 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

AA16 Şubat 2025 Pazar 18:03 - Güncelleme:
Basketbolda Türkiye Kupası sahibini buldu! Fenerbahçe'den farklı zafer
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Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup ederek 39. ING Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodunda Beşiktaş Fibabanka, Derek Needham'ın 3 sayılık basketleriyle rakibine üstünlük kurmaya çalıştı. Fenerbahçe Beko ise bu çeyrekte özellikle Devon Hall üzerinden basketler buldu Tarık Biberoviç'in de hücumda devreye girmesiyle öne geçen sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 27-19 önde kapattı.

İkinci periyotta da iyi oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, 14. dakikada Sertaç Şanlı'nın üç sayılık basketiyle 6-0'lık seri yakaladı: 36-24. Bu dakikadan sonra Errick McCollum ile dış ve orta mesafeden isabetler bulan sarı-lacivertliler, farkı açarak soyunma odasına 58-40 üstün gitti.

İkinci yarıya da tempolu başlayan Fenerbahçe Beko, Nigel Hayes-Davis'in 25. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı 23'e çıkardı: 71-49. Bu çeyrekte Nigel Hayes-Davis, Melih Mahmutoğlu ve Sertaç Şanlı ile dış atışlardan isabet bulmaya devam eden sarı-lacivertliler, son periyoda 82-60 önde girdi.

Son çeyreğe hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Errick McCollum'ın 32. dakikadaki üç sayılık basketiyle 6-0'lık seri yakaladı: 88-62. Oyundaki üstünlüğünü devam ettiren sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 104-81 galip ayrıldı.

Salon: 11 Nisan

Hakemler: Mehmet Şahin, Kerem Baki, Hüseyin Çelik

Fenerbahçe Beko: Guduric 6, McCollum 13, Tarık Biberoviç 10, Hayes-Davis 22, Birch 8, Sertaç Şanlı 14, Baldwin 9, Melli, Melih Mahmutoğlu 5, Hall 14, Mert Emre Ekşioğlu, Metecan Birsen 3

Beşiktaş Fibabanka: Berk Uğurlu 11, Needham 20, Mathews 11, Sleva 8, Terry 7, Allman 8, Plavsic 4, Yiğit Arslan 5, Morgan 3, Kerem Konan 4

1. periyot: 27-19

Devre: 58-40

3. periyot: 82-60

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