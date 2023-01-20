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Spor

Basketbol'da yeni hafta heyecanı başlıyor

Türkiye Basketbol Süper Ligi 16. hafta maçları, yarın oynanacak üç karşılaşma ile başlayacak.

IHA20 Ocak 2023 Cuma 09:38 - Güncelleme:
Basketbol'da yeni hafta heyecanı başlıyor
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta heyecanı, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Basketbol Süper Ligi'nde 16. haftanın açılış müsabakasında Konyaspor Basketbol ile Beşiktaş yarın karşı karşıya gelecek. Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

Yarın

13:00 Konyaspor Basketbol - Beşiktaş

15:30 Manisa Büyükşehir Belediye Spor - Pınar Karşıyaka

18:00 Darüşşafaka - Türk Telekom

22 Ocak Pazar

13:00 Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe Beko

15:30 Büyükçekmece Basketbol - Tofaş

18:00 Bursaspor - Gaziantep Basketbol

20:30 Galatasaray - A. Efes

23 Ocak Pazartesi

19:00 Aliağa Petkim Spor - Merkezefendi Belediyesi Basket

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