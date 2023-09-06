Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Park'ın 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek Avrupa Ligi finali veya Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği yapılması için aday olarak bildirilmesine karar verildiğini açıkladı.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 5 Eylül 2023 tarihinde yaptığı toplantıda daha önce UEFA'ya bildirilen stadyum listesinden Beşiktaş Park Stadyumu'nun, 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği yapılması için aday olarak bildirilmesine karar vermiştir.

Finallerin ev sahipliğine ilişkin karar UEFA Yönetim Kurulu tarafından 2024 Mayıs ayında yapılacak toplantıda belirlenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."