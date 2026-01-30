İSTANBUL 9°C / 6°C
Spor

Batagov: Aslında iyi bir maç çıkardık

Trabzonsporlu Arseniy Batagov, Antalyaspor maçının zor geçtiğini belirterek hatalarının bedelini golle ödediklerini söyledi.

30 Ocak 2026 Cuma 23:14
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında, Antalyaspor'un Trabzonspor'u konuk ettiği maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı

Maçın ardından Trabzonsporlu savunmacı Arseniy Batagov açıklamalarda bulundu.

Ukraynalı stoper, "Bizim açımızdan zor bir maçtı. Hata yaptık, hatamızın sonucunda rakibimiz golü buldu. Ama ikinci yarı iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Çok da fırsatlar bulduk. Penaltıyı da atabilseydik belki işler bizim adımıza çok farklı olacak. Üzgünüz ama aslında iyi bir maç çıkardık. Lig çok uzun bir yarış, önümüzdeki maçlar bizim için daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

