BATE Borisov, üst üste 13. kez şampiyon
Neman Grodno'yu ağırladığı maçı 1-0 kazanan BATE, Belarus Premier Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Belarus Premier Lig'de Neman Grodno'yu sahasında 1-0 mağlup eden BATE, bitime 3 hafta kala şampiyonluğa ulaştı.
Son yıllarda Belarus futboluna damga vuran BATE, 27. hafta maçında Neman Grodno'yu konuk etti.
BATE, karşılaşmanın 88. dakikasında Yevgeniy Berezkin'in golüyle 1-0 galip geldi.
Bu skorla puanını 69 yapan BATE, en yakın rakipleri Dinamo Minsk ve Shakhtyor Soligorsk'un önünde şampiyonluğu garantiledi. BATE, Belarus liginde peş peşe 13. olmak üzere 15. şampiyonluğunu kazandı.
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