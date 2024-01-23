Batista Mendy: Hedefim Real Madrid ve Manchester City

Trabzonspor'un Fransız futbolcusu Batista Mendy, bu sezonun kalan bölümünü en iyi şekilde geçirerek Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmek istediklerini söyledi.

Mendy, Trabzonspor Dergisi'nin bu ayki sayısında yer alan röportajında, Trabzonspor Kulübü ve taraftarlarıyla ilgili izlenimlerini değerlendirerek, "Çok iyi insanlar var burada, kibar ve nazikler. Böyle bir ortamda olmak büyük avantaj ve beni mutlu ediyor. Benim bu sezon için hedefim, takımımızla iyi bir sezon geçirerek Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanmaktır. Geçen zaman, Trabzonspor olarak lehimize işliyor. İnanıyorum ki her açıdan daha iyi günler bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Her oyuncunun kendine has özelliklerinin bulunduğunu anlatan Mendy, "Benim de öyle. Ama bunları iyi kullanmak önemli. Ben çok savaşan, sahada her şeyini takımı ve arkadaşları için veren biriyim. Özellikle top kazanma ve geçişlerdeki yeteneğim ile takımıma yardımcı olmak için çalışıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Mendy, kendinde daha önce eksik gördüğü şeyin zaman zaman konsantrasyon kaybı yaşamak olduğunu kaydederek, "Bu önemli bir eksiklikti benim için. Ama bu sorunu çözmek için çok çalıştım. Eskiden konsantrasyonum gerçekten de kötüydü ancak artık oldukça ilerleme kaydettim. Bir de kafa vuruşlarını buna ekleyebilirim, özellikle kornerlerde kafa vuruşlarımı daha geliştirmem gerekiyor. Bu yönde de çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hakem hatalarına da değinen bordo-mavili futbolcu, "Eğer gücüm olsaydı değiştireceğim şey, hatalı hakem kararları olurdu. Bu konu özellikle maç içinde oyuncuları kötü duruma düşürüyor, yanlış kararlar konsantrasyonunu düşürebiliyor." ifadelerini kullandı.



"HEDEFİM CİTY VE REAL MADRİD"



Mendy, gelecek planlarıyla ilgili şunları kaydetti:



"Bu sezon Trabzonspor ile Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanmak öncelikli hedefim ve tamamen bunu düşünüyorum. Bu benim için olmazsa olmaz. Gelecek yıllarda ise rüyamı gerçekleştirerek dünyanın en büyük kulüplerinde oynamak istiyorum. Bu kulüpler Manchester City ve Real Madrid."



Bordo-mavili futbolcu, idollerine ilişkin ise "Benim idollerim kendi pozisyonumda oynayan oyunculardı. Bunlar kesinlikle Paul Pogba ve Yaya Toure." açıklamasını yaptı.

Lakabı olup olmadığı sorusuna Mendy, "Adım Batista olduğu için insanlar sıklıkla bana 'Batista Boom' derlerdi. Çocukken hem adaş hem de yaramaz olduğum için takma adım buydu. Şimdi takım içinde ise bana ismimin baş harfleri olan 'BM' diyorlar." yanıtını verdi.