Hamsik, Gbamin, Dorukhan ve Siopis... Geçtiğimiz sezonki kadrodan 4 orta saha oyuncusuyla yollar ayrılırken, sadece Kourbelis alınmıştı. Teknik direktör Nenad Bjelica, bu bölgeye 2 takviye birden talep ediyor. Hırvat hoca, gündemdeki oyunculardan özellikle Batista Mendy'yi kadroda görmek istiyor.

TRABZONSPOR TEKLİFİNİ GÜNCELLEDİ

Geçtiğimiz sezon Ligue 1'de gösterdiği performansla dikkat çeken Mendy, kulübü Angers'ın küme düşmesinin ardından ayrılmaya sıcak bakıyor. Fransız ekibi ilk etapta kapıyı 10 milyon Euro'dan açsa da son olarak 6 milyon Euro'ya düştüler. Trabzonspor ise teklifini tekrar güncelledi ve 4 milyon Euro artı 500 bin Euro'luk bonus önerdi.

PAZARLIKLARDA MAKAS DARALDI

Pazarlıklarda makas iyice daralırken, Angers'ın biraz daha indirim yapması bekleniyor. Orta sahada defansif yönlü görev yapan 23 yaşındaki Mendy, hem fiziksel gücü hem de mücadelesiyle ön plana çıkıyor.

YÜKSEK POTANSİYELLİ

1.91 boyundaki Gine asıllı Fransız futbolcu konusunda Trabzonspor'un ısrarcı olmasının bir diğer sebebi, oyuncunun genç yaşı ve yüksek potansiyeli.

HEDEF TRANSFERİ BU HAFTA BİTİRMEK

Hem scout ekibi hem de yönetim, Mendy'nin alınması halinde kısa-orta vadede kulübe çok ciddi bonservis kazancı sağlayabileceği görüşünde. Trabzonspor, hafta içinde bu transferi artık noktalamak istiyor.

OYNATMAYA DEVAM EDİYORLAR

Angers'ın Ligue 2'de dün Auxerre ile oynadığı maça Batista Mendy ilk 11'de başladı. 23 yaşındaki ön libero, kulübünün bir önceki hafta 0-0 berabere kaldığı Annecy karşılaşmasında da 85 dakika görev yapmıştı. Fransız ekibi, futbolcunun transfer süreci henüz sonuçlanmadığı için Mendy'yi oynatmaya devam ediyor.