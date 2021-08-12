DHA 12 Ağustos 2021 Perşembe 12:12 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 12:13

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu yarın akşam start alıyor.

Sezonun açılış maçında son şampiyon Beşiktaş, Çaykur Rizespor'la Vodafone Park'ta saat 20.30'da karşılaşacak.

Geçen sezonu Galatasaray'la aynı puanda ve sadece bir gol averajla şampiyon tamamlayan Beşiktaş, uzun yıllar sonra ilk kez şampiyon kadroyu koruyarak sezona başlıyor.

Ligin bitimine 10 maç kala sakatlığını öne sürerek maçlara çıkmayan ve sonrasında Arabistan'a transfer olan Aboubakar haricinde oyuncu kaybetmeyen siyah beyazlılar, kiralık oyuncuları Rosier ve Ghezzal'ın bonservislerini aldı. Yerli oyuncu olarak Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman'ı kadrosuna katan Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in milli kalecisi Mert Günok'la da anlaşma sağladı.

1 NUMARALI SANTRFOR ADAYI BATSHUAYI

Yabancı oyuncu olarak Brezilyalı Alex Teixeira ile sözleşme imzalayan siyah beyazlıların, kadrosundaki tek eksik santrfor transferi olarak görünüyor ve bu transfer de yine yabancı oyuncu alınarak yapılacak.

Santrfor transferi için şu anda en güçlü aday Chelsea'den ayrılacak olan Michy Batshuayi. 27 yaşındaki Kongo asıllı Belçikalı golcü, İngiliz basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti ve mali şartlarda anlaşma sağlanmaya çalışılıyor.

Bunların yanı sıra uygun şartların oluşması halinde bir de stoperi transferi düşünülüyor.

GÖNDERİLMEK İSTENENLER YİNE KALDI

Beşiktaş'ta geçen sezon kadro dışı kalan Douglas ve Lens'in bu sezon da takımdan ayrılmaya niyeti yok. Şu ana kadar gelen teklifleri reddeden iki futbolcu, sözleşmelerinin son senesinde Beşiktaş'a toplamda 3.5 milyon euroluk maliyet eklemeye devam edecek gibi görünüyor.

Bu iki futbolcunun yanı sıra yüksek maliyetlerinden dolayı satışı düşünülen Oğuzhan Özyakup ve Ljajic de, gelen teklifler Beşiktaş'ta aldıklarından daha az olduğu için gitmeyi kabul etmedi.

İLK MAÇIN SANTRFORU KENAN KARAMAN

5 Temmuz'da başlayan hazırlıkların tamamını İstanbul'da yapan siyah beyazlılarda, karantinası devam eden Alex Teixeira haricinde eksik futbolcu bulunmuyor. Takıma sakat katılan Welinton ve Larin tamamen iyileşerek antrenmanlara katıldı ve oynayacak duruma geldi. Leicester City ile sezon başı kampına katıldığı için siyah beyazlılara hazır durumda gelen Rachid Ghezzal da teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde:

Ersin - Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Gökhan Töre (Ghezzal), Atiba, Salih, N'Koudou (Larin), Kenan Karaman.