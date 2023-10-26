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Spor

Batshuayi: Doğru anda goller attık

Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi, Ludogorets karşılaşmasının ardından konuştu.

26 Ekim 2023 Perşembe 22:18 - Güncelleme:
Batshuayi: Doğru anda goller attık
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Fenerbahçe'nin golcü ismi Michy Batshuayi, Ludogorets mücadelesini değerlendirdi.

Batshuayi, "Hocam bana ihtiyaç duyduğunda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışan biriyim. Takımıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Zor bir maç oldu aslında, fizikseldi. Mücadele etmek gerekiyordu. Maç içinde konsantre kalmak gerekiyordu, kaldık. Golleri de doğru anlarda attık." dedi.

Belçikalı golcü ayrıca, "İyi bir maç olduğunu söyleyebilirim. Zor bir maç oldu. Rakip bizi biraz şaşırttı. Biz de attığımız golle cesaretlendik ve daha fazla şans yarattık. Söylediğim gibi önemli olan kazanmaktı" sözlerini kullandı.

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