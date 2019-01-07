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Batshuayi harekatı

Sarı-Kırmızılılar, Alan’a imza attırmak için gün sayarken ikinci golcü için de Valencia’nın kapısını çaldı. Yönetim, mutsuz olan Michy Batshuayi’yi İspanyol kulübünden kiralamayı hedefliyor.

  • StarSpor
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GALATASARAY’DAN Michy Batshuayi bombası! Sezon başında yapamadığı forvet transferini devre arasında gerçekleştirmek isteyen ve Alan Carvalho için geri sayıma geçen Sarı-Kırmızılılar’ın Valencia’da forma giyen Belçikalı golcü için de harekete geçtiği ortaya çıktı. İspanyol basını, Aslan’ın Batshuayi için Valencia’nın kapısını çaldığını yazdı.

VALENCİA’DA ŞANS BULAMIYOR

Garry Rodrigues’i 10.2 milyon euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad’a satan Galatasaray’ın oluşan kaynağın bir kısmını da Demokratik Kongo asıllı 25 yaşındaki Belçikalı forvet için kullanacağı ileri sürülüyor. Valencia’da fazla süre alamayan Batshuayi’nin de Galatasaray’ın teklifine sıcak baktığı ve ayrılık hazırlıklarına başladığı bildirildi.

Chelsea’den 3 milyon euro karşılığında kiraladığı Belçikalı forvete yıllık 4 milyon euro ödüyor. İspanyol kulübünün yüksek maliyetinden kurtulmak için Batshuayi’nin Galatasaray’a transferine yeşil ışık yakabileceği ifade ediliyor.

Valencia, sezon başında Chelsea’den 3 milyon euro karşılığında kiraladığı Belçikalı forvete yıllık 4 milyon euro ödüyor. İspanyol kulübünün yüksek maliyetinden kurtulmak için Batshuayi’nin Galatasaray’a transferine yeşil ışık yakabileceği ifade ediliyor

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