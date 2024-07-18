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Spor

Batshuayi ilk golünü attı! Galatasaray'dan farklı galibiyet

Yeni sezon öncesin hazırlık maçında Galatasaray, Avusturya'da Trencin takımıyla karşılaştı. Sarı kırmızılılar, maçı 4-1'lik skorla kazandı.

18 Temmuz 2024 Perşembe 23:09 - Güncelleme:
Batshuayi ilk golünü attı! Galatasaray'dan farklı galibiyet
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Avusturya'da çalışmalarına devam eden Galatasaray, hazırlık maçında Trencin ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar Raiffeisen Arena'daki maçı 4-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri; 7. dakikada Derrick Köhn, 22. dakikada Hakim Ziyech, 48. dakikada Dries Mertens ve 58. dakikada Michy Batshuayi attı. Trencin'in golü 82. dakikada Emmanuel Uchegbu'dan geldi.

Galatasaray'da dördüncü golü atan yeni transfer Batshuayi, sarı-kırmızılı takımda ilk kez gol sevinci yaşadı.

Avusturya'daki ilk hazırlık maçında LASK'a 3-2 mağlup olan Galatasaray, ikinci maçında ise Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenilmişti.

Galatasaray, Trencin müsabakasıyla Avusturya kampının ilk etabını tamamladı. Türkiye'ye dönecek sarı-kırmızılılar, ikinci etap için 22 Temmuz'da yine bu ülkeye gelecek.

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