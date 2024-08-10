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Spor

Batshuayi, Süper Lig tarihine geçti

Galatasaray'da Michy Batshuayi, Süper Lig'de 'üç büyükler'in formasını terleten ilk yabancı isim oldu.

10 Ağustos 2024 Cumartesi 00:59 - Güncelleme:
Batshuayi, Süper Lig tarihine geçti
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Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, Süper Lig'de "üç büyükler"in formasını terleten ilk yabancı futbolcu oldu.

Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'de top koşturan Belçikalı santrfor, Galatasaray ile ilk Süper Lig maçına çıktı. Tecrübeli futbolcu, Hatayspor maçının 70. dakikasında oyuna girerek Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarıyla mücadele eden ilk yabancı oyuncu ünvanını aldı.

Michy Batshuayi, 90. dakikada sahneye çıkarak takımını 2-1 üstünlüğe taşıyan golü kaydetti. Belçikalı yıldız, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir resmi maçta gol sevinci yaşadı.

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