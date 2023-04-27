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Spor

Batshuayi, takımla birlikte çalıştı!

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Belçikalı yıldız Michy Batshuayi, takımla birlikte çalışmalara başladı.

IHA27 Nisan 2023 Perşembe 14:30 - Güncelleme:
Batshuayi, takımla birlikte çalıştı!
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti. İdmanda sakatlığını atlatan Belçikalı golcü Michy Batshuayi takımla çalıştı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertli oyuncular; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri sonrasında pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Antrenmanda sakatlığı geçen Belçikalı yıldız Michy Batshuayi, takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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