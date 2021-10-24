Batshuayi'den Galatasaray derbisi öncesi gövde gösterisi

24 Ekim 2021 Pazar 11:44 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 11:44

Beşiktaş'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, son dönemde attıklarından çok kaçırdıklarıyla gündeme gelmişti. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'le oynanan C Grubu 3. maçında birçok net pozisyondan yararlanamayan tecrübeli futbolcu, yarın oynanacak derbi öncesinde adeta coştu! Yıldız futbolcu, dün NevzatDemir Tesisleri'nde yapılan takım antrenmanında takım arkadaşlarına zor anlar yaşattı. Batshuayi, idman maçında tam 11 gol atarak Galatasaray karşılaşmasına hazır olduğunu gösterdi.

90 DAKİKA BOYUNCA PAS YAĞMURU

Yıldız futbolcunun dev maç öncesindeki yüksek form grafiği, teknik ekibi sevindirdi. Yarın Vodafone Park'ta yapılacak karşılaşmada oyunu Batshuayi'nin üzerine kuracak olan teknik direktör Sergen Yalçın, Cim Bom'un formda savunması karşısında etkili olabilmesi için Alex Teixeira'ya da özel görev verecek. Başarılı çalıştırıcı, Brezilyalı futbolcudan maç boyunca sık sık ceza alanı içerisine girip Batshuayi'ye boşluk yaratmasını istedi. Yalçın, ek olarak Rachid Ghezzal ve Miralem Pjanic'den de 90 dakika boyunca tecrübeli golcüyü pas yağmuruna tutup, gol pozisyonu yaratmalarını talep ettiği ifade edildi.