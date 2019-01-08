Batshuayi’den müjde
Valencia’da forma giyen Michy Batshuayi, Galatasaray’a gelebilmek için gemileri yaktı
- StarSpor
Valencia’da forma giyen Michy Batshuayi, Galatasaray’a gelebilmek için gemileri yaktı. 25 yaşındaki Belçikalı forvet, İspanyol ekibi ile kiralık sözleşmesini feshetme kararı aldı. Batshuayi bu durumda G.Saray’a imza atabilecek.
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