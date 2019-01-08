Batshuayi’den müjde

Valencia’da forma giyen Michy Batshuayi, Galatasaray’a gelebilmek için gemileri yaktı. 25 yaşındaki Belçikalı forvet, İspanyol ekibi ile kiralık sözleşmesini feshetme kararı aldı. Batshuayi bu durumda G.Saray’a imza atabilecek.