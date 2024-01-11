İSTANBUL 7°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2024 Perşembe / 1 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,9568
  • EURO
    33,025
  • ALTIN
    1950.03
  • BIST100
    7874.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Batshuayi'den transfer iddialarına cevap: Önceliğim Fenerbahçe şampiyonluğu
Spor

Batshuayi'den transfer iddialarına cevap: Önceliğim Fenerbahçe şampiyonluğu

Fenerbahçe'nin Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi, Konyaspor galibiyeti sonrası demeçlerde bulundu. Takımdan ayrılacağına yönelik iddialara yanıt veren golcü oyuncu, 'Fenerbahçe'de kalmak istiyorum. Önceliğim burada şampiyon olmak. Tabii Real Madrid ararsa işler değişebilir.' diyerek konuşmasını sonlandırdı.

11 Ocak 2024 Perşembe 00:18 - Güncelleme:
Batshuayi'den transfer iddialarına cevap: Önceliğim Fenerbahçe şampiyonluğu
ABONE OL

Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, 7-1 kazandıkları Tümosan Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Beyaz TV'ye konuşan Michy Batshuayi, hakkındaki ayrılık haberleriyle ilgili, "Sezon sonuna kadar buradayım. Önceliğim Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak. Sonra başkan ile konuşacağız." dedi.

Fenerbahçe ile sözleşmesi bu yaz bitecek olan ancak 1 yıllık artı opsiyonu da bulunan Belçikalı golcü, "Fenerbahçe'de kalmak istiyorum. Tabii Real Madrid ararsa işler değişebilir." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

BATSHUAYI'NİN RAKAMLARI

Chelsea'den Fenerbahçe'ye transfer olan 30 yaşındaki oyuncu bu sezon 22 maçta 9 gol ve 3 asist, tüm Fenerbahçe kariyerinde 53 maçta 28 gol ve 5 asist ile oynadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.