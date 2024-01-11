Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, 7-1 kazandıkları Tümosan Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Beyaz TV'ye konuşan Michy Batshuayi, hakkındaki ayrılık haberleriyle ilgili, "Sezon sonuna kadar buradayım. Önceliğim Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak. Sonra başkan ile konuşacağız." dedi.

Fenerbahçe ile sözleşmesi bu yaz bitecek olan ancak 1 yıllık artı opsiyonu da bulunan Belçikalı golcü, "Fenerbahçe'de kalmak istiyorum. Tabii Real Madrid ararsa işler değişebilir." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

BATSHUAYI'NİN RAKAMLARI

Chelsea'den Fenerbahçe'ye transfer olan 30 yaşındaki oyuncu bu sezon 22 maçta 9 gol ve 3 asist, tüm Fenerbahçe kariyerinde 53 maçta 28 gol ve 5 asist ile oynadı.