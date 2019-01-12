Batshuayi'nin menajerinden itiraf: Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldık

BONSERVİSİ Chelsea’de bulunan ve Valencia’da kiralık olarak oynayan genç golcü Batshuayi konusunda menajeri açıklamada bulundu. Meissa N’diaye, “Evet, Galatasaray ve F.Bahçe’den teklif aldık. Ancak oyuncu kesinlikle şu anda Türkiye’yi gitmek istemiyor. Başka alternatifl er üzerinde duruluyor” dedi.

(Akşam)