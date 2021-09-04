Batuhan Karadeniz gol attı 76 Iğdır Belediyespor 3 puanı kaptı

4 Eylül 2021 Cumartesi 20:40 - Güncelleme: 4 Eylül 2021 Cumartesi 20:40

TFF 3. Lig'de 2021-2022 sezonu 3 grupta yapılan 11 karşılaşmayla başladı.

3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden 76 Iğdır Belediyespor'a transfer olan Batuhan Karadeniz, takımının Alanya Kestelspor'u 2-0 mağlup ettiği mücadelede takımının ikinci golünü atmayı başardı.

Ligin ilk haftasında gruplarda oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Batman Petrolspor-Bursa Yıldırımspor: 1-1

Kahta 02-Artvin Hopaspor: 1-1

Çatalcaspor-Karaman Belediyespor: 3-0

Hendekspor-Fatsa Belediyespor: 1-1

2. Grup

Hacettepe-Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 0-0

Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-76 Iğdır Belediyespor: 0-2

Gema Polimer Şile Yıldızspor-Çarşambaspor: 2-0

Beyoğlu Yeni Çarşı-Altındağspor: 1-1

Kuşadasıspor-52 Orduspor: 1-1

3. Grup

Mardin 1969-Modafen: 1-1

Ofspor-Çankaya: 1-0