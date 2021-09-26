Batuhan Karadeniz: Iğdırspor'da olmaktan çok mutluyum

AA 26 Eylül 2021 Pazar 12:36 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 12:36

TFF 3. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdırspor, kadrosuna kattığı deneyimli forvet Batuhan Karadeniz ile şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olup 3. Lig'e çıkan ve 2. grupta mücadele eden yeşil-beyazlı ekip, bir zamanlar Beşiktaş, Trabzonspor, Sivasspor gibi Süper Lig takımlarında da görev yapan golcü futbolcu Batuhan Karadeniz'in de aralarında bulunduğu çok sayıda futbolcuyu transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

Ligde yeni olmasına rağmen çıktığı 3 maçtan 2 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan Iğdır ekibi, grubunda 7 puanla 3. sırada bulunuyor.

Yeşil-beyazlı takım, bu sezonu da ilk sırada tamamlayarak ikinci şampiyonluğa uzanmayı amaçlıyor.

Takım kaptanı Muhammet Reis, AA muhabirine, sezon sonunda şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.

Oyuncuların ve yönetimin ligin başından beri şampiyonluk için çalıştığını ifade eden Reis, "Bu takımın kurulma amacı zaten bu seneyi şampiyon olarak tamamlamak. Yeni kurulan bir ekibiz, yeni gelen oyuncular var. Biz kendi adımıza ilk haftaları kayıpsız geçtiğimiz takdirde ilerisi için daha iyi olacağını düşünüyoruz çünkü arkadaşların birbirlerine alışma süreci oluyor." dedi.

BATUHAN KARADENİZ: "BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Takımıyla çıktığı 3 maçta 2 gol kaydeden Batuhan Karadeniz de sporcuların, teknik ekibin ve yönetimin yoğun bir çalışma içerisinde olduğuna işaret etti.

Takıma transfer edilen son futbolcunun kendisi olduğunu belirten Karadeniz, şunları kaydetti:

"Burada olmaktan çok mutluyum. Yeni bir takımız ve önümüzde daha çok uzun bir süreç var. Bu uzun süreçte, ligin sonunda ben inanıyorum ki hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız. 3-4 hafta sonra daha iyi bir futbol oynayacağımızı düşünüyorum. Yavaş yavaş birbirimizi tanıyoruz, nereden baksanız 30 kişilik bir takımız ve bu 30 kişinin daha önce hiçbiri birbiriyle oynamamış. Onun için biraz zamana ihtiyacımız var."