Batuhan Karadeniz ve Murat Akın kadro dışı kaldı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Batuhan Karadeniz ile Murat Akın'ın süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da iki kadro dışı kararı geldi.
Batuhan Karadeniz ile Murat Akın'ın süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı bildirildi.
İşte yapılan resmi açıklama...
"Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda ve yönetim kurulumuzun kararı ile futbolcularımız, Murat Akın ve Batuhan Karadeniz'in süresiz olarak kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.