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Spor

Batuhan Kör: Hayal bile edemezdim, hedefim Avrupa

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda Bursaspor, İzmir'de Göztepe'yi uzatmalara giden karşılaşmada 5-4 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Maça 4 golle damga vuran Batuhan Kör maç sonu açıklamalarda bulundu.

DHA15 Aralık 2020 Salı 22:33 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 22:33
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Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Batuhan Kör, bir üst tura çıktıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "Öncelikle kendi performansımdan ziyade, takım olarak mücadelemiz çok iyiydi. Takım olarak elimizden geleni yaptık. Bir üst tura çıktığımız için çok mutluyuz. Bursaspor'un hedefi her zaman kazanmaktır. Bu hedefe de ulaştığımız için çok mutluyum." dedi.

Bursaspor'un genç yıldızı ayrıca, 5-4 galip geldikleri maçta 4 gole imza atacağını hayal bile etmediğini söyledi.

Batuhan son olarak, hedefinin milli takımda oynamak olduğunu belirterek, "Öncelikle Bursaspor formasıyla bu kulübe her şeyimi vermek istiyorum. Daha sonra da milli takımda oynamak ve Avrupa'da kulübümü temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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