Batuhan Kör ve Kerem Şen Trabzonspor için geldi

AA 26 Ocak 2022 Çarşamba 11:12 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 11:16

Batuhan Kör, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, doğduğu şehrin takımında olmaktan dolayı çok mutlu, gururlu olduğunu belirterek, "Bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hayırlısı olsun. Tabii ki Trabzonluyum, Trabzonsporluyum. Bu süreçte başkanımız olsun, yönetim ekibimiz olsun Bursaspor ile ciddi görüşmeler yaşandı. Ben de olmasını çok istedim." dedi.

Trabzonspor'un maçlarını hep takip ettiğini kaydeden Batuhan, "En sonki maçta da çok mutlu oldum. Son dakikada inanılmaz geri dönüş oldu. Bu sene sonu şampiyonluk olacak inşallah. Biz de bu takım ve kulüp için elimizden ne geliyorsa sözünü veriyorum." şeklinde konuştu.

Kerem Şen ise "Transfer için bizim buralara gelmemizde emek veren, şans veren Bursaspor Kulübü'ne teşekkür ederim ve genç yaşta bize yatırım yapan güvenen Trabzonspor Kulübü'ne de teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı olur, burada elimizden gelenin en iyisini yapacağız. " ifadelerini kullandı.