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Batur Altıparmak: Yeni sözleşme önerirken kendi şartlarını önerebilirler

Selçuk İnan'ın menajeri Batur Altıparmak, futbolcunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Selçuk İnan için menajeri Batur Altıparmak'tan flaş açıklamalar geldi.

Batur Altıparmak, Selçuk hakkında ''Sözleşmesi bitiyor. Yeni sözleşme önerirken kendi şartlarını önerebilirler. Biz de uygun mu, değil mi konuşuruz. Şu ana kadar Galatasaray ile bir görüşmemiz olmadı.'' sözlerini kullandı.

33 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray ile 16 maça çıkarken 1 gol ve 1 asist kaydetti.

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