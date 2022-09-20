Bavyera'yı salladı! Berisha manşetlerde...

Alman basınında yer alan habere göre; golcü futbolcu, "Bayern Münih gibi takımlara karşı atılan goller unutulmaz goller olur" ifadesini kullandı.

ADAPTASYON SORUNU YOK

Öte yandan Alman basınında Berisha'nın takıma adaptasyon konusunda problem yaşamadığı belirtilirken, "Berisha, Bayern maçı öncesi verdiği sözü tuttu" denildi.

"CESUR VE ÖZGÜVENLİ OLACAĞIZ"

Mergim Berisha daha önce verdiği röportajda, "Bundesliga'nın en iyi takımına karşı oynamaktan mutluyum. Sahada saklanacak değiliz. Cesur ve özgüvenli olacağız. Kolay olmayacak ama sonunda kazanan biz olacağız" demişti.

"AİLEMLE ÇOK İYİ BİR İLİŞKİMİZ VAR"

Bu arada Mergim Berisha'nın ailesinin Almanya'ya geldiği ve golcü ismin motivasyonunun arttığı belirtildi. Berisha bu konuda ise "Ben bir aile insanıyım. Ailemle çok iyi bir ilişkimiz var ve daha sık görüşeceğimiz için mutluyum" açıklamasını yapmıştı.

HAFTANIN 11'İNDE

Mergim Berisha, Sportshau tarafından düzenlenen 11. haftanın 11'inde kendisine yer buldu. Futbolcunun Bayern'e karşı attığı golle ilgili Augsburg taraftarları ise övgü dolu sözler sarf etti. Yakın zamanda Berisha için, 'Bu takımda 8 gol atamaz' yorumları yapılmıştı.

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Golcü oyuncu geçen sezon Fenerbahçe'de 31 maçta 7 gol ve 2 asist üretmişti. Berisha daha önce FC Salzburg, Altach, Magdeburg ve LASK takımlarında oynadı. Berisha geride bıraktığımız günlerde, "Fenerbahçe'de mutlu değildim. Ama oraya giderek büyük bir pişmanlık yaşamadım" açıklamasıyla dikkatleri çekmişti.