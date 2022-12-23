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Spor

''Bay Dünya Kupası'', Salernitana'ya imza attı

Meksika'nın efsane kalecisi Guillermo Ochoa, İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana'ya 6 aylığına imza attı.

IHA23 Aralık 2022 Cuma 16:16 - Güncelleme:
''Bay Dünya Kupası'', Salernitana'ya imza attı
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Serie A ekiplerinden Salernitana, son olarak Club America takımında forma giyen Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

İtalyan ekibi Salernitana, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 37 yaşındaki kaleci Guillermo Ochoa ile Haziran 2023 tarihine kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

Son olarak Meksika ekibi Club Amerika'da oynayan tecrübeli kaleci, kariyerinde daha önce AC Ajaccio, FC Malaga, FC Granada ve Standard Liege takımlarında forma giydi.

Ochoa, Meksika ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele ederek 5 farklı Dünya Kupası'nda görev almıştı.

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