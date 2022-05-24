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Spor

Bayburtspor - Bodrumspor maçı öncesi futbolcular arasında kavga çıktı

Bayburt Özel İdarespor ile Bodrumspor arasında oynanacak TFF 2. Lig play-off maçı öncesinde iki takım futbolcuları arasında gergin anlar yaşandı.

IHA24 Mayıs 2022 Salı 16:37 - Güncelleme:
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TFF 2. Lig play-off müsabakasında Bayburt Gençosman Stadyumu'nda Bayburt Özel İdarespor ile Bodrumspor arasında oynanacak karşılaşma öncesi yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Maça gelen iki takım taraftarları da aranarak içeri alındı. Maç başlamadan sahaya ısınmak için çıkan iki takım oyuncuları arasında gergin anlar yaşandı. Futbolcular arasında yaşanan itiş kakış güvenlik güçlerinin ve sahada bulunan görevlilerin müdahalesiyle büyümeden önlendi.

Maç gerilimin dinmesinin ardından hakemin düdüğüyle oynanmaya başladı. İlk maçı Bodrumspor kendi sahasında 3-1 kazanmıştı.

  • Bayburtspor - Bodrumspor
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