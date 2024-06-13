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Spor

Bayer Leverkusen, Aleix Garcia'yı kadrosuna kattı

Bundesliga'da şampiyon olan Bayer Leverkusen, Girona'da forma giyen Aleix Garcia'yı kadrosuna kattığı açıkladı.

AA13 Haziran 2024 Perşembe 22:16 - Güncelleme:
Bayer Leverkusen, Aleix Garcia'yı kadrosuna kattı
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Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) şampiyonu Bayer Leverkusen, İspanyol ekibi Girona'dan orta saha oyuncusu Aleix Garcia'yla 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bayer Leverkusen'in İspanyol oyuncu Aleix Garcia ile 30 Haziran 2029'a kadar geçerli bir sözleşme imzaladığı belirtildi.

26 yaşındaki İspanyol milli oyuncu, Girona formasıyla geçen sezon 40 maçta 3 gol, 6 asist kaydetti. Girona, geçen sezon LaLiga'yı Real Madrid ve Barcelona'nın ardından 3. sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.

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