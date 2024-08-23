Bayer Leverkusen kaldığı yerden devam ediyor

Bayer Leverkusen, yeni sezonu Borussia Mönchengladbach deplasmanında açtı.

Maçın 12. dakikasında Granit Xhaka'nın golüyle öne geçen Leverkusen, 38'de yıldız ismi Florian Wirtz'le skoru 2-0'a getirdi.

PENALTI KAÇTI

Mücadelenin ikinci yarısında Borussia Mönchengladbach, Nico Elvedi'nin golüyle 59. dakikada farkı bire indirdi.

Ev sahibi ekip, 85'te Tim Klendienst'le skora yeniden dengeyi getirdi.

Uzatma dakikalarında yapılan VAR incelemesinin ardından Leverkusen penaltı kazandı. Leverkusen'de ilk golün sahibi Wirtz, penaltıdan yararlanamasa da kalecinin çıkardığı topu pozisyonun devamında ağlara gönderdi.

Bu sonucun ardından Bundesliga'da son şampiyon Bayer Leverkusen sezona galibiyetle başladı. Gladbach ise ligdeki ilk maçında sahadan yenilgiyle ayrıldı.

2. HAFTA FİKSTÜRÜ

Bayer Leverkusen, ligde gelecek hafta sahasında Leipzig'i konuk edecek.

Borussia Mönchengladbach ise deplasmanda Bochum'la karşılaşacak.