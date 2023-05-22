Bayer Leverkusen, Xabi Alonso iddialarına cevap verdi!

Bayer Leverkusen Sportif Direktörü Simon Rolfes, teknik direktörleri Xabi Alonso için çıkan Bayern Münih haberlerine cevap verdi.

Rolfes, "Xabi Alonso'nun bizimle gelecek sezon da sözleşmesi devam ediyor. Geleceğini, gelecek sezon bizimle gördüğünü açıkça söyledi" ifadelerini kullandı.

41 yaşındaki teknik adamın ayrılığı için endişe duymadığını kaydeden Rolfes, 41 yaşındaki teknik adamın diğer kulüpler için de "İlginç bir antrenör" olduğunu söyledi. Alman futbol adamı, "Henüz profesyonel futbol antrenörü olarak çok fazla deneyimi olmamasına rağmen onunla sözleşme imzaladığımızda buna ikna olmuştuk. Bizimle birlikte olduğu için mutluyuz ve bu bir süre daha böyle devam edecek. Hiç endişelenmiyorum" sözlerini kullandı.

Bayer Leverkusen'in başında şu ana dek 36 maça çıkan Xabi Alonso, 17 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 yenilgi aldı.