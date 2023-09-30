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Spor

Bayern 2-0'dan döndü ama kazanamadı!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Bayern Münih, Leipzig ile 2-2 berabere kaldı.

30 Eylül 2023 Cumartesi 21:29 - Güncelleme:
Bayern 2-0'dan döndü ama kazanamadı!
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Bayern Münih, Leipzig ile karşılaştı.

Red Bull Arena'da oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Leipzig, 20. dakikada Openda, 26. dakikada ise Lukeba'nın golleriyle 2-0 önce geçti. Bayern Münih, Harry Kane ile 57. dakikada farkı bire indirdi. Baskısını artıran konuk ekip Leroy Sane'nin 70. dakikada attığı golle eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Thomas Tuchel'in öğrencileri ligde ikinci kez puan kaybetti. Henüz mağlup olmayan Bayern Ligde 2 beraberlik, 4 galibiyetle 14 puan topladı. Leipzig ise 13 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Bayern, Freiburg'u ağırlayacak. Leipzig ise Bochum ile karşılaşacak.

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