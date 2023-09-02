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Spor

Bayern, ikinci yarıda açıldı!

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 yendi.

2 Eylül 2023 Cumartesi 22:53 - Güncelleme:
Bayern, ikinci yarıda açıldı!
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Bayern Münih ikinci yarıda bulduğu gollerle Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile A Grubu'nda bulunan Bayern Münih, Bundesliga'nın 3. haftasında Borussia Park'ta Borussia Mönchengladbach'a konuk oldu.

Ev sahibi ekip, ilk yarıyı 30. dakikada Ko Itakura'nın golüyle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih, 58. dakikada Leroy Sane ve 87. dakikada Mathys Tel ile bulduğu gollerle müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sezon oynadığı üç karşılaşmadan da galip ayrılan Bayern Münih, puanını 9'a çıkardı.

Borussia Mönchengladbach ise 1 puanda kaldı.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Bayer Leverkusen sahasında Darmstadt 98'i 5-1, Hoffenheim sahasında Wolfsburg'u 3-1, Werder Bremen sahasında Mainz 05'i 4-0 ve Stuttgart sahasında Freiburg'u 5-0 yendi. Augsburg-Bochum müsabakası ise 2-2 berabere sonuçlandı.

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