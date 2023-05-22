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Spor

Bayern Münih, 10 yıllık serisini kaybedebilir

Almanya Bndesliga ekiplerinden Bayern Münih, Leipzig'e 3-1 mağlup olarak zirveyi Borussia Dortmund'a kaptırdı. Şampiyonluk son maça kalmışken sarı-siyahlılar yarışı önde götürüyor.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 12:36 - Güncelleme:
Bayern Münih, 10 yıllık serisini kaybedebilir
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Bayern Münih, seyircisi önünde çıktığı karşılaşmada, Leipzig'e 3-1 yenilerek zirvedeki yerini kaybetti. Augsburg deplasmanından 3-0 galip ayrılan Borussia Dormund, Bayern Münih'i geçerek ligin son haftasına lider girdi.

Son haftada evinde Mainz 05'i konuk edecek Borussia Dortmund, haftayı galibiyetle tamamlaması durumunda her koşulda şampiyonluğunu ilan edecek. 10 yıllık şampiyonluk serisini kaybetme tehlikesi yaşayan Bayern Münih ise deplasmanda Köln ile karşılaşacak.

Sezonun flaş ekiplerinden Union Berlin ise deplasmanda Hoffenheim'e 4-2 mağlup oldu.

Bundesliga'nın 33. haftası sonunda 70 puanlı lider Borussia Dortmund, Bayern Münih'in 2, Leipzig'in 7, sırasıyla Union Berlin ile Freiburg'un 11 puan önünde yer aldı.

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