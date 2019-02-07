Bayern Münih, 19 yaşındaki golcü Fiete Arp'ı renklerine bağladı
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Almanya 2. Ligi ekibi Hamburg ile Fiete Arp'ın transferi konusunda anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Almanya 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın da formasını giyen Arp, en geç 2020 yazında Bayern Münih'in futbolcusu olacak.
19 yaşındaki forvet, kulüpler arasındaki anlaşma gereği, istediği takdirde 2019 yazında Bayern Münih'e gidebilecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.