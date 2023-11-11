Bayern Münih 3 puanı 4 golle aldı

Bundesliga 11. hafta karşılaşmasında Bayern Münih kendi evinde konuk ettiği Heidenheim'ı 4-2 mağlup etti.

Bayern Münih 14. ve 44. dakikalarda Harry Kane'nin attığı gollerle 2-0 öne geçti ve ilk yarı böyle sona erdi.

HEIDENHEIM 3 DAKİKADA GELDİ

İkinci yarı dengeli başlasada konuk ekip Heidenheim 67. dakikada Tim Kleindienst ve 70. dakikada Jan-Niklas Beste'nin attığı gollerle 3 dakikada skoru eşitlemeyi başardı.

Ancak oyuna sonradan dahil olan Raphael Guerreiro 72., ve yine sonradan oyuna giren Maxim Choupo-Moting 85. dakikalarda golleri bulmayı başardı ve Bayern Münih 3 puanı kazandı.

Bayern Münih bu galibiyetle beraber puanını 29'a yükseltirken, Heidenheim ise 10 puanda kaldı.

Bayern Münih bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Köln'e konuk olurken, Heidenheim ise sahasında Bochum'u konuk edecek.