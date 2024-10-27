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Spor

Bayern Münih 5 golle kazandı

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 kaybeden Bayern Münih, lige 5 golle döndü. Vincent Kompany'nin ekibi, Bundesliga'da Bochum'u deplasmanda 5-0'lık skorla mağlup etti.

27 Ekim 2024 Pazar 20:07 - Güncelleme:
Bayern Münih 5 golle kazandı
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Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Bayern Münih, Bochum deplasmanına konuk oldu. Hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1'lik skorla kaybeden Bayern Münih, Vonovia Ruhrstadion'da oynanan maçı 5-0 kazandı.

Bayern Münih'e farklı galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Michael Olise, 26. dakikada Jamal Musiala, 57. dakikada Harry Kane, 65. dakikada Leroy Sane ve 71. dakikada Kingsley Coman attı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, ligde puanını 20'ye yükseltti. Ligin dibine demir atan Bochum, 1 puanda kaldı.

Bayern Münih, ligin bir sonraki haftasında sahasında Union Berlin'i ağırlayacak. Bochum, Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.

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