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Spor

Bayern Münih 8. şampiyonluğuna yürüyor!

Almanya Ligi'nde 31. hafta maçında Bayern Münih ile Mönchengladbach karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Bayern Münih oldu. Bayern Münih Salı günü Werder Bremen'i mağlup ederse, üst üste 8. şampiyonluğunu ilan edecek.

13 Haziran 2020 Cumartesi 21:35 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 21:35
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Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Joshua Zirkzee ve 86. dakikada Leon Goretzka kaydetti. Mönchengladbach'ın tek golü 37. dakikada Benjamin Pavard'dan (kendi kalesine) geldi.

Bu galibiyetin ardından Bayern Münih puanını 73'e yükseltti ve Borussia Dortmund ile arasındaki 7 puanlık farkı korudu. Bayern Münih gelecek hafta Werder Bremen deplasmanda galip gelmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen Mönchengladbach 56 puanla haftayı kapattı. Mönchengladbach gelecek hafta Wolfsburg'u ağırlayacak.

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