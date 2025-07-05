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Spor

Bayern Münih açıklama yaptı! Rafael Leao için karar verildi

Bayern Münih'ten Rafael Leao için açıklama geldi. Alman ekibi yıldız futbolcuyu transfer etmeyeceklerini duyurdu.

Haber Merkezi5 Temmuz 2025 Cumartesi 18:09 - Güncelleme:
Bayern Münih açıklama yaptı! Rafael Leao için karar verildi
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Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, yaptığı açıklamalarla birlikte Rafael Leao transferi hakkında son sözü söyledi.

Leao transferi hakkında açıklama yapan Hoeness, "Rafael Leao için Milan ile bazı görüşmeler yapıldı. İleri düzeyde görüşmeler değildi ve konu kapandı. Leao'yu transfer etmiyoruz." dedi ve son sözü söyledi.

İtalyan ekibi Milan, Portekizli yıldızı Rafael Leao için 100 milyon Euro bonservis bedeli belirlemişti.

2024-2025 sezonunda Milan formasıyla 50 karşılaşmada görev alan Leao, 12 gol atarken 13 tane de asist yaptı.

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