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Spor

Bayern Münih-Bochum maçında depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu

Bundesliga'da Bayern Münih ile Bochum'un karşılaştığı maç öncesi depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

IHA11 Şubat 2023 Cumartesi 20:07 - Güncelleme:
Bayern Münih-Bochum maçında depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu
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Allianz Arena'da oynanan Bayern Münih-Bochum maçı öncesi oyuncular ve tribünleri dolduran 70 bine yakın taraftar depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Bundesliga'nın 20. haftasında Bayern Münih, Allianz Arena'da Bochum'u ağırladı. Mücadele öncesi Türkiye'de yaşanan depremlerde hayatlarını kaybedenler için saygı duruşundu bulunuldu. İki takım oyuncuları ve hakemler sahasının ortasında saygı duruşunda bulunurken, yaklaşık 70 bine yakın taraftar da tribünlerden saygı duruşuna eşlik etti.

Öte yandan mücadele Bayern Münih'in 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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