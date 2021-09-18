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Spor

Bayern Münih, Bochum'u affetmedi: Tam 7 gol

Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında ağırladığı Bochum'u 7-0'lık farklı skorla mağlup etti.

18 Eylül 2021 Cumartesi 18:46 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 18:47
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Bayern Münih, ligin 5. haftasında Allianz Arena'da Bochum'u ağırladı.

İlk yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip 17. dakikada Leroy Sane, 27. dakikada Joshua Kimmich ve 32. dakikada Serge Gnabry'nin golleriyle 3-0 öne geçti. Maçın 43. dakikasında Bochumlu futbolcu Vasileios Lampropoulos'un meşin yuvarlağı kendi kalesine göndermesiyle ev sahibi ekip, ilk yarıyı 4-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Bavyera ekibi, 61. dakikada Robert Lewandwski, 65. dakikada Joshua Kimmich ve 79. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting ile 3 gol daha buldu ve karşılaşmadan 7-0 galip ayrıldı.

Bayern Münih üst üste dördüncü galibiyetini alarak puanını 13'e çıkardı. Bochum ise 3 puanda kaldı.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Augsburg, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 1-0 mağlup ederken, Mainz 05-Freiburg ve Bielefeld-Hoffenheim karşılaşmaları golsüz berabere sonuçlandı.

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