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Spor

Bayern Münih Bundesliga'da üst üste 8. kez şampiyon oldu

Bayern Münih, Bundesliga'da sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bundesliga'da 2019-20 sezonunun şampiyonu Bayern Münih oldu.

16 Haziran 2020 Salı 23:29 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 23:34
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Ligin 32. haftasında Werder Bremen'i deplasmanda 1-0'lık skorla deviren Bavyera ekibi üst üste sekizinci kez sezonu zirvede tamamladı ve şampiyonluk sayısını 30'a yükseltti.

Ligde zor günler geçiren Werder'i Robert Lewandowski'nin 43. dakikada attığı golle yenen Bayern Münih, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Lewandowski bu golle bu sezon ligde 31 gole ulaştı ve kariyer rekorunu kırdı. Polonyalı futbolcu, Altın Ayakkabı ödülünün en büyük favorisi konumunda.

Ligde kalan maçlar, Dortmund, Leipzig, Mönchengladbach ve Leverkusen'in ilk dört içerisinde yer alma savaşıyla geçecek.

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